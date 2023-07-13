StarTalk網上足本版丨郭富城坦言扮動作戲勁慌 自爆因懶醒而發生瘀事…
一套齊集三大影帝嘅電影上映在即，呢日其中一位影帝級人馬 就嚟到 《StarTalk》接受 潘盈慧 訪問，同大家分享拍呢套戲嘅苦與樂，期間佢更講到繪形繪聲，相當趣怪。有請今集《StarTalk》嘉賓 — Aaron 郭富城！
今次喺電影入面同劉青雲、古天樂合作，單睇呢個組合就相當新鮮，但其實翻查返資料，Aaron同青雲、古仔，都分別喺好多年前已經試過一齊演出。Aaron 指同青雲係喺訓練班相識，對方係高佢一屆嘅師兄，當時佢哋因為一套劇集而結緣，但真正多對手係嘅，就係呢次嘅電影。至於同古天樂則係相隔19年再次合作，Aaron指可以同對方演出電影，覺得相當開心。
電影主題圍繞住「毒品」，當中「毒品村」嘅背景設定係喺泰國，但為咗可以更好咁掌握拍攝時間，所以Aaron問朋友借出元朗嘅空地，而劇組就將呢條「毒品村」神還原喺元朗呢撻空地上。
戲中有唔少動作戲、槍戰駁火同危險鏡頭，為咗保護演員安全，一啲危險鏡頭好多時都會以更有經驗特技演員上陣，但Aaron就透露今次戲中一個爆炸鏡頭，導演邱禮濤就要求佢要親身上陣。由於呢場戲係有個炸彈喺Aaron身體爆開，而佢為求生要再喺個火海穿出嚟，難怪Aaron話拍攝前自己相當緊張啦！
Aaron同古仔喺19年前喺一齣電影已經切磋過，今次喺新片入面佢哋再交手，Aaron直言佢哋兩個打到MMA一樣，仲要捽古仔塊面落玻璃，捽到塊玻璃都爆埋，講到繪形繪聲嘅佢，坦言拍嗰陣好驚，但因為自己職業係演員，所以先頂硬上。
Aaron同 阿盈 講到興起，仲自爆咗一單因為自己「懶醒」而發生嘅瘀事，講嘅時候仲不忘自己案件重演一次畀大家睇，相當有趣呀！
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