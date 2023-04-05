StarTalk丨鄧超對孫儷鼎力支持感高興 劇組花5年籌備還原歷史場面
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無線娛樂新聞台報導：鄧超、孫儷及吳京等主演嘅電影《中國乒乓之絕地反擊》，取材於1992年至1995年間，被公派前往意大利執教的乒乓球教練蔡振華回國擔任主帥，帶領乒乓五虎將喺天津世錦賽絕地反擊，鄧超與孫儷戲裡戲外均係恩愛夫妻，二人演出默契十足！
鄧超日前接受 王鎮泉 《StarTalk》訪問分享拍攝心路歷程，稱劇組足足用咗5年籌備還原歷史真實場面，演員要用8個月時間練球技，當中演員由於唔係運動員出身，所以接受呢次密集刻苦訓練曾試過瀕臨崩潰，段博文演「王濤」要增肥18kg。
鄧超飾演蔡振華要挑戰左手打球，挑戰練足兩小時，同時要抓緊每個機會觀察蔡振華日常細節去模仿對方，佢亦好高興太太孫儷自薦擔任女主角。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台