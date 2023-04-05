StarTalk丨鄧超對孫儷鼎力支持感高興 劇組花5年籌備還原歷史場面

無線娛樂新聞台報導：鄧超、孫儷及吳京等主演嘅電影《中國乒乓之絕地反擊》，取材於1992年至1995年間，被公派前往意大利執教的乒乓球教練蔡振華回國擔任主帥，帶領乒乓五虎將喺天津世錦賽絕地反擊，鄧超與孫儷戲裡戲外均係恩愛夫妻，二人演出默契十足！