StarTalk丨鄧超對孫儷鼎力支持感高興 劇組花5年籌備還原歷史場面

StarTalk丨鄧超對孫儷鼎力支持感高興 劇組花5年籌備還原歷史場面

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：鄧超、孫儷及吳京等主演嘅電影《中國乒乓之絕地反擊》，取材於1992年至1995年間，被公派前往意大利執教的乒乓球教練蔡振華回國擔任主帥，帶領乒乓五虎將喺天津世錦賽絕地反擊，鄧超與孫儷戲裡戲外均係恩愛夫妻，二人演出默契十足！

鄧超日前接受 王鎮泉 《StarTalk》訪問分享拍攝心路歷程，稱劇組足足用咗5年籌備還原歷史真實場面，演員要用8個月時間練球技，當中演員由於唔係運動員出身，所以接受呢次密集刻苦訓練曾試過瀕臨崩潰，段博文演「王濤」要增肥18kg。

鄧超飾演蔡振華要挑戰左手打球，挑戰練足兩小時，同時要抓緊每個機會觀察蔡振華日常細節去模仿對方，佢亦好高興太太孫儷自薦擔任女主角。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 