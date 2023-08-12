StarTalk網上足本版丨鄭俊弘憎自身性格左搖右擺 爆兒子過瘦唔食嘢睇…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk網上足本版丨鄭俊弘憎自身性格左搖右擺 爆兒子過瘦唔食嘢睇營養師
鄭俊弘近日推出嘅新歌搵咗夢寐以求嘅班底合作，呢日佢接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》主持許文軒訪問，講吓佢同吳林峰、Oscar及監製王雙駿（Carl叔）合作嘅火花。
鄭俊弘一直好想同Carl叔合作，二人傾合作一拍即合，加上佢哋係Beatles迷，音樂話題不絕，從中擦出新火花，鄭俊弘對於新歌《左搖右擺》非常滿意，當聽到作曲人吳林峰度身訂造嘅呢首歌，鄭俊弘覺得歌曲旋律好合心意，更為咗新歌一改以往錄音嘅唱法。
鄭俊弘原來好憎自己一向做唔到堅定嘅抉擇，希望新歌與自身性格有關，藉歌曲改善自己嘅缺點，鄭俊弘坦言兒子出世後令其性格有所改變，同時覺得阿仔最難搞係唔鍾意食嘢，阿仔更因過瘦需向營養師求助。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台