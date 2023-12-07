StarTalk丨金燕玲大病後復出拍戲 從小傳授女兒「服從」道理
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無線娛樂新聞台報導：資深演員金燕玲早年證實患上癌症，自從2019年開始經歷近5年抗癌之路，大病初癒後Elanie好快就重投演藝工作開拍電影，新戲主題探討婆媳關係，作為媽媽嘅Elaine喺宣傳時都有分享點樣傳授女兒做個好新抱，而且所講嘅道理仲好貼地又直接，各位女性不妨參考一吓意見，佢仲提及到另一半蘇施黃提供畀佢同女兒嘅溝通良方，結果真係好有用。Elaine嘅新作正式推出，今次同電影導陳茂賢演合作時產生好多共鳴，Elaine更剖析點解大病後咁快重投拍戲原因。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台