StarTalk丨關心妍貼錢8年撐慈善基金 感謝歌手仗義支持福音慈善騷
關心妍由2004年開始做慈善工作，當時佢正值經歷事業低潮期，朋友建議佢做義工，積極參予醫院探訪工作，從而學識點樣去安慰別人，關心妍做咗十幾年義工，於2012年獲香港「十大傑出青年」與「傑出義工」兩項殊榮，慢慢跳出舒適圈，關心妍於2015年成立慈善基金，歷盡成功背後嘅艱辛，疫情下曾想過結束，幸好最終捱過咗!
關心妍笑指楊榮心（Jovia）已為紅館演出作好準備，佢叫阿女試唱兒歌畀監製Johnny Yim（嚴勵行），希望阿女明白要付出努力先可以爭取表演機會，阿女而家日夜都在練習。
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