StarTalk丨關心妍貼錢8年撐慈善基金 感謝歌手仗義支持福音慈善騷

無線娛樂新聞台報導：關心妍（Jade）四月即將舉行「Shine妍亮福音慈善演唱會」，以福音歌曲為主，佢本身有唱一啲洗滌心靈嘅福音流行曲，所以將邀請有共同信仰嘅歌手一齊參與，每一個嘉賓都代表大家而家面對嘅問題，佢感謝歌手冇收歌薪仗義幫忙。