StarTalk網上足本版｜洪永城帶胡美貽JB闖亞馬遜
Tony就話泰日韓台大家去得多，節目亦都睇唔少，今次遠征亞馬遜自己就決定帶埋Nicole同JB壯膽，仲可以話係跳出Comfort Zone齊齊去掙險呀。至於Nicole就話非常興奮，性格豪邁嘅佢仲話一圓成為女泰山嘅心願。
而JB就話一知到即將出發就頭都痛，仲連執行李都花咗唔少心思，事前更打足7支預防針先可以起行，加埋唔少藥物，真係可以話未出發先興奮喇。
所謂讀萬卷書不如行萬里路，去一個同自己完全冇聯繫嘅地方，佢哋三位就各自有唔同嘅體驗同得著，實地嘅土著生活當中，極簡嘅生活帶來嘅快樂仲令Nicole有好大啟發。而JB就對巴西鬧市嘅幫會間足球比賽有好深體會喇。
生活離唔開食，全天下嘅菜式當中，廣東菜已經算非常多元化，不過佢哋去到當地，就體驗到南美菜系當中令佢哋眼界大開嘅昆蟲美味喇。
《阿媽唔信我去亞馬遜》星期一至五晚 22:30 J2
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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