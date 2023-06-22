StarTalk網上足本版｜洪永城帶胡美貽JB闖亞馬遜

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：拍旅遊節目出身嘅 洪永城 同 胡美貽 仲有 JB布樂文 一齊主持嘅《阿媽唔信我去亞馬遜》，要去到南美呢一個未經開發同遠離文明世界嘅原始雨林地帶拍攝，聽落已經非常有探險感，呢日3位主持就喺《StarTalk》同 詹可琳 分享點解會去到咁遠拍攝喇。

Tony就話泰日韓台大家去得多，節目亦都睇唔少，今次遠征亞馬遜自己就決定帶埋Nicole同JB壯膽，仲可以話係跳出Comfort Zone齊齊去掙險呀。至於Nicole就話非常興奮，性格豪邁嘅佢仲話一圓成為女泰山嘅心願。
而JB就話一知到即將出發就頭都痛，仲連執行李都花咗唔少心思，事前更打足7支預防針先可以起行，加埋唔少藥物，真係可以話未出發先興奮喇。

所謂讀萬卷書不如行萬里路，去一個同自己完全冇聯繫嘅地方，佢哋三位就各自有唔同嘅體驗同得著，實地嘅土著生活當中，極簡嘅生活帶來嘅快樂仲令Nicole有好大啟發。而JB就對巴西鬧市嘅幫會間足球比賽有好深體會喇。

生活離唔開食，全天下嘅菜式當中，廣東菜已經算非常多元化，不過佢哋去到當地，就體驗到南美菜系當中令佢哋眼界大開嘅昆蟲美味喇。

《阿媽唔信我去亞馬遜》星期一至五晚 22:30 J2

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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