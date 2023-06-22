StarTalk網上足本版｜洪永城帶胡美貽JB闖亞馬遜

無線娛樂新聞台報導：拍旅遊節目出身嘅 洪永城 同 胡美貽 仲有 JB布樂文 一齊主持嘅《阿媽唔信我去亞馬遜》，要去到南美呢一個未經開發同遠離文明世界嘅原始雨林地帶拍攝，聽落已經非常有探險感，呢日3位主持就喺《StarTalk》同 詹可琳 分享點解會去到咁遠拍攝喇。