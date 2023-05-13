StarTalk丨陳倩揚母親節父母三人行遊日 移居多倫多喜見小朋友有擔當...

無線娛樂新聞台報導：陳倩揚絕對係新一代在職媽媽嘅典範，身兼多職，既係KOL、又出書教低醣健康飲食、又做電台主持，陳倩揚去年一家五口移居多倫多，佢近排返港接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，與主持潘盈慧暢談近況及育兒心得！