StarTalk丨陳倩揚母親節父母三人行遊日 移居多倫多喜見小朋友有擔當…
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無線娛樂新聞台報導：陳倩揚絕對係新一代在職媽媽嘅典範，身兼多職，既係KOL、又出書教低醣健康飲食、又做電台主持，陳倩揚去年一家五口移居多倫多，佢近排返港接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，與主持潘盈慧暢談近況及育兒心得！
陳倩揚早前重返校園學習幕後工作，希望將幕後工作做好彌補不足，難得家庭、工作、學業兼顧得宜！ 陳倩揚最近返港拍廣告，同時完成新書食譜嘅拍攝工作，之後佢出發跟家人去日本旅行，對於子女移民後有所成長，陳倩揚覺得小朋友多咗時間去自發搵個人興趣，同埋生活習慣上更有擔當。
適逢母親節將至，陳倩揚指家庭不太著重儀式感，佢哋教子女不只喺節目都對長輩好，小朋友每時每刻都會寫畫同摺嘢送畀媽咪表達愛意，而陳倩揚今年將跟父母三人行喺日本旅行過節日。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台