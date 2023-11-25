StarTalk丨陳家樂孖衛詩雅演夫妻被懷疑有嘢 爆拜會連詩雅媽媽曾感擔…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨陳家樂孖衛詩雅演夫妻被懷疑有嘢 爆拜會連詩雅媽媽曾感擔憂
陳家樂及衛詩雅呢個銀幕限定CP拍《不日成婚》大受歡迎，時隔兩年續集即將上映，陳家樂同衛詩雅呢日接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，與主播王鎮泉講吓拍《不日成婚2》嘅趣事，陳家樂對外自稱係弱者被欺凌，衛詩雅笑指對方有吸引欺凌特質，二人老友鬼鬼！
陳家樂同衛詩雅今次再演兩公婆默契十足，拍攝續集過程順暢，拍攝親密戲毫不尷尬，常被誤會二人曾經拍拖，陳家樂笑指現場人員有問「係咪真係有嘢過」，呢套戲令好多結咗婚、或者準備結婚嘅人睇咗好有共鳴，陳家樂坦言接拍呢套戲時，剛好有計劃緊同連詩雅結婚，陳家樂睇完劇本後，令佢記住身邊嘅人唔再係伴侶咁簡單，往後遇到困難要一齊面對，明白婚後相處之道。
陳家樂坦言自己係屋邨長大，拜會連詩雅媽媽曾感到擔憂，對方讀書比較多、好有見識、又做生意等，陳家樂有擔心自己成長背景太冇規矩，怕不獲對方歡心，後來佢哋相處耐咗先發現呢啲係自己單方面嘅諗法，大家都係相處好舒服。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台