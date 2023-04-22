StarTalk網上足本版丨陳慧敏未滿意自己成績 疫情時曾想過出家做尼…
廣告
無線娛樂新聞台報導：StarTalk網上足本版丨陳慧敏未滿意自己成績 疫情時曾想過出家做尼姑
今年喺陳慧敏出道嘅十周年，呢日上到嚟《StarTalk》同 許文軒 分享下有咩慶祝活動。明明入行十周年係件開心事，偏偏慧敏哥首新歌歌名就改做《十年如一日》，聽落仲好似有啲傷感嘅味道，慧敏哥就解釋自己回望入行嘅呢十年，真係唔太滿意自己嘅成績，2015年完咗唱片公司之後，用咗一段好長時間、好佛系咁喺度等候工作，慧敏哥話雖然中間自己有默默做歌，但回首呢幾年，又好似對自己嘅團隊冇交代咁，所以就用呢首新歌，去審視同自我反省。
新歌由黃金班底林夕X澤日生打造，慧敏哥表示收到歌詞時已經淚水失守，作形容夕爺嘅詞係好赤裸咁袒露自己情況，同時亦狠狠地摑醒自己。
疫情令唔少人有所改變，當中包括慧敏哥，疫情前佢雄心壯志開咗屬於自己嘅公司，但暫時就只係推出咗一張唱片。疫情時好似冇咩可以做，於是慧敏哥開始「修心」學佛，仲差少少令佢放棄塵世去做尼姑。訪問入面，慧敏哥仲冇分享疫情後各種心態上嘅轉變、對愛情由戀愛大過天到變成其實自己一個也開心，想了解更多嘅，即刻收睇足本版訪問片段啦！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台