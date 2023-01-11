StarTalk丨雲浩影錄音勁驚畀監製鬧 錄《密切接觸者》一度哽咽
雲浩影未入行前，曾到紅館做和音或伴舞，今次感恩前輩鄭伊健給予個唱嘉賓機會，喺綵排嗰陣，伊健又提佢唔好緊張，一共演出九場，雲浩影喺後台見到座無虛席，觀眾手上有好燈牌，佢忽然覺得好緊張，直至唱完第3首歌，見到前排一位抱住小孩嘅觀眾喺度喊，佢好開心可以用唱聲感動到觀眾。
雲浩影指今次推出個人專輯試過唔同造型，展現唔同面向，雲浩影笑指摸唔透自己嘅性格，但係佢覺得偏向文靜，私下有啲傻更更，佢錄專輯時分別跟三位監製蘇道哲、Carl叔叔及馮翰銘先後合作。
雲浩影直言錄音初期好驚被監製鬧，幸好蘇道哲陪伴佢一齊探討《願望之翼》呢首歌，之後雲浩影與監製Carl叔叔錄《到了那裏就對吧》，佢又感到好驚，因為Carl叔叔幫過好多前輩錄歌，雲浩影試錄咗幾次仍未如理想，後來佢試吓敞開心扉跟Carl叔叔接觸，發現大家好啱傾，漸漸明白自己係唔需要驚，到錄《密切接觸者》，監製馮翰銘越洋控制錄音，雲浩影讚馮翰銘好識畀背景故事，讓歌手唱得投入，雲浩影錄《密切接觸者》一度哽咽，雲浩影希望2023年有機會開小型音樂會，亦期望參與歌曲製作，同埋做多啲新歌。
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