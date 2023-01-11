StarTalk丨雲浩影錄音勁驚畀監製鬧 錄《密切接觸者》一度哽咽

樂壇新人雲浩影（Cloud）加入寰亞音樂後，推出首張個人專輯《THE CLOUD》，又拍電影，更上紅館做鄭伊健個唱嘉賓，雲浩影作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，與主持許文軒暢談過去一年取得好成績，雲浩影坦言作為新人出到新歌已好開心，冇預計過出碟。