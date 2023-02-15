StarTalk丨自認揀擇劇本睇兩頁唔啱即推 梁朝偉推城城爭影帝
翻查紀錄，偉仔同城城喺33年前已經合作過劇集《都市方程式》，雖然偉仔話對當年同城城嘅合作已經冇乜印象，但講到今次再喺電影內合作，偉仔就話感覺好好，又指自己一直有留意城城嘅電影，知道對方係一個好認真、好有準備嘅人，對角色亦好有諗法，會準備好晒先埋位拍攝，所以偉仔話同城城合作上嚟非常合拍呀。
以四大探長為題材嘅電影真係唔少，究竟係咩原因吸引到佢首肯演出？偉仔就話係因為導演翁子光嘅原故，佢仲坦白咁話之前未曾睇過對方嘅作品，直到傾呢次嘅合作時，偉仔就要求睇返對方過往嘅作品，佢睇完《踏血尋梅》之後就好鍾意，亦相信對方可以拍出唔同味道嘅四大探長故事，所以先應承演出。偉仔指今次翁導嘅野心好大，因為拍攝嘅時代由四幾年橫跨至七幾年尾，而當偉仔睇返導演剪輯好嘅版本時，佢形容好似回顧人生咁，感覺好夢幻。
偉仔飾演嘅南江，原型人物為四大探長之一嘅藍剛，偉仔透露雖然開拍前搵咗啲原型人物作參考，但其實呢個角色更多係屬於創作，當中仲加入南江鍾意彈琴呢個嗜好，雖然成件事好有型，但偉仔就話因為自己冇接觸過樂器嘅關係，學彈琴都係喺開拍前一個月先學，所以佢話拍嗰陣好辛苦呀！
有傳言當初翁導提議過可以「求其」彈，再用後期配返上去，只係偉仔當時堅持要親身上陣，對於呢個傳聞偉仔即時反駁，話導演冇講過叫佢扮彈琴，仲話對方真係請咗老師嚟教佢彈琴（有片為證㗎！），偉仔仲話拍攝時一有空檔就會去練琴，所以先令大家覺得佢係識彈琴呀。而因為拍完呢場戲，亦令偉仔愛上彈琴，買咗一座琴放喺屋企，不過偉仔話拍完戲之後學彈琴嘅動力細咗，所以而家都只係久唔久會埋去撳下部琴呀。
翁導曾經講過，如果要喺《風》片入面揀角色嚟提名男主角，佢會唔識點揀，而同樣問題問琴偉仔會點揀？佢就二話不說話會揀城城提名男主角，仲話對方真係進步咗好多，而自己只係助攻，佢同南江呢個角色一樣冇咩野心呀。
至於太太兼經理人劉嘉玲曾經表示做偉仔經理人係件苦差，因為偉仔唔係所有工作都願意接，偉仔都坦承自己要睇興趣嚟接工作，又話有時啲劇本睇咗兩頁，佢睇唔落去就會推咗唔接，偉仔又笑言嘉玲嘅工作好輕鬆，因為只需要幫佢答「接」同「唔接」就得呀。
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