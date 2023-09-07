StarTalk｜馬浚偉開演唱會涉足幕後創作 入行30周年望承傳推動後輩發…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk｜馬浚偉開演唱會涉足幕後創作 入行30周年望承傳推動後輩發展
又涉足教育自己亦好學不倦嘅 馬浚偉 似乎真係一刻都唔可以停落嚟，好快就會展開演唱會嘅佢，呢日就喺《StarTalk》同 詹可琳 分享自己未開唱先參與創作同藝術總監嘅準備工作，更加對樣樣事都親力親為大呼過癮。
過往參與多年唔同演出，耳聞目睹幕後製作嘅馬仔，就認為今次係將呢啲經驗實踐嘅機會，更非常享受當中帶來嘅無窮嘅滿足感。台上台下每一位，都被馬仔視為表演嘅重要一員，仲覺得團隊比自己個人更為重要。
後疫情嘅香港，大家可能都有一股迷失嘅感覺，情緒亦難以舒展，馬仔就希望藉呢次表演令觀眾放鬆同感覺幸福。而歌曲選擇亦以四季作標準，仲罕有完全冇揀自己嘅作品，多首由唔同年代歌手嘅歌今次馬仔都會一一表演。
今次喺全新場地表演嘅馬仔，仲將入場觀眾限制喺觀賞效果最佳嘅低人數，以觀眾幸福感為最優先考慮嘅佢，今年已經踏入入行30周年，馬仔仲話慢慢會開始退居幕後，將自己30年所得慢慢向後輩承傳下去。
網民點睇？
He is… a little …. Lol 😂
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台