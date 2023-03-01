StarTalk丨黃妍麥花臣開騷 錄新歌MV自嘲上身跳舞下身唔知做乜

無線娛樂新聞台報導：創作女歌手黃妍接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》主播許文軒訪問，佢即將喺旺角麥花臣場館舉行個人音樂會，黃妍今次個唱以「恐懼」作為主題，仍解釋兒時曾遇溺對水有陰影，一直對周圍有水嘅場景有恐懼，多得同事幫佢努力克服，本來工作人員想叫佢喺水缸內拍攝，後來改咗叫佢穿一條3D print嘅裙，感覺似水波！