StarTalk丨黃浩然演暖男反派 難忘曾患大病險奪命

無線娛樂新聞台報導：黃浩然喺台慶劇《叠影狙擊》入面演反派，雖然無打戲，但係浩然都好用心塑造呢個角色，佢話希望演一個唔似反派既反派，仲有啲暖男feel添，而劇中佢同周秀娜既感情線一樣吸晴，兩人除咗有親密鏡頭之外，佢哋既關係亦都撲朔迷離，唔少網民都話呢部劇好燒腦， 浩然都相當認同，佢仲話自己睇劇本都要睇四至五次先可以消化到。至於講到早年自己曾經患上大病，仲差啲奪命，浩然都話嗰次既經歷令佢開始關注健康，而當時佢更要被逼辭演《張保仔》，不過佢好感激珍姐既體諒同關心，浩然仲話自己會繼續認真對待每一個角色，初衷不變。