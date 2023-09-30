StarTalk網上足本版丨黑妹發起舉行慈善音樂會 為癌病兒童籌募醫藥費…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk網上足本版丨黑妹發起舉行慈善音樂會 為癌病兒童籌募醫藥費
曾經不幸患上癌病嘅黑妹李麗霞，深明患癌病人嘅醫藥費係病幾驚人，而為幫助一眾癌病兒童，黑妹發起舉行慈善音樂會，將收益全數捐贈兒童癌病基金。
黑妹指當時自己有呢個構思時，淨係知道要預訂演出場地，但之後係點操作就完全未諗好。幸好當時黑妹同肥媽提及呢件事，而肥媽就建議佢搵《中年好聲音》嘅導師同畢業生助陣，能夠出一分力幫助癌病兒童，一眾《中年好聲音》嘅導師同畢業生自然一呼百應紛紛支持。
呢日黑妹就同韋綺姍、周吉佩、羅啟豪嚟到《StarTalk》，同許文軒大談關於呢知慈善音樂會嘅構思。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台