StarTalk網上足本版｜由街頭到央視節目冠軍 龍婷突破自己決定參賽…
有道高手在民間，當年菜街吸引幾百人圍觀，就連社交平台都以旺角為名作根據地嘅 龍婷 ，由一參與《中年好聲音》海選之始，就被認為係大熱奪冠之選。 未能封后佢認為令自己鬆一口氣，獲觀眾最愛大獎自言更有意義。呢集《StarTalk》 許文軒 就同佢分享咗唱歌之路嘅每一步。
決賽前無故失聲，令戰力略為減弱，龍婷出戰前自知氣勢未夠，出盡力跳與唱已經問心無愧，當晚嘅舞步亦認為算表現不俗，參賽過程亦都嘗試咗好多未試過嘅唔同突破。
鄧麗君 係佢嘅飲歌，不過亦有批評指太多鄧麗君，但係佢就認為自己熟悉之下表現會更加自如，而被指唔夠感情就有如當頭棍渴，令佢如夢初醒下再反思，更因為 譚詠麟 嘅批評而淚灑，再三沉澱之下往後就有更唔同嘅表現。
參加過央視節目奪冠、上過春晚，呢個履歷就算行內歌手亦都唔簡單，可惜因為疫情影響日又一日，龍婷認為人要向前看，所以毅然參與《中年好聲音》，唔止街頭歌女咁簡單。參賽後更一洗過往多年被加諸身體上嘅偏見。
疫後解封，唔止可以如常活動，龍婷亦如常喺街頭表演為大家歌唱。
外表冷酷又自認慢熱，龍婷亦成為《好聲音》嘅一份子，慢慢同大家成為好朋友，齊齊外出飯聚有如大家族一樣，由保守怕交往，變成當中一份子，當中仲深受 李佳 性格影響，仲因為合唱《因為愛情》而同 丁文俊 傳出緋聞，但係就落閘指只係為收視同氣氛嘅宣傳手法喇。
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