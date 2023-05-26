StarTalk丨Race笑談2R組合名由來 Rosanne跟同期新人軒公樂仔仍有…
2R成員黃婉君（Rosanne）與妹妹黃婉佩（Race）於2002年出道至今已21年，目前兩姊妹分隔兩地，Rosanne婚後定居香港，而細妹Race長居新加坡，Race因疫情4年冇嚟香港，今次返嚟佢哋一齊接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，與 Jeoffrey 王鎮泉暢談近況、入行經過及趣事。
兩人各自為事業打拼，Rosanne接拍廣告、又同老公一齊開設牙科診所，而Race喺新加坡經營地產生意10年，搞得有聲有色，Race坦言每次工作均由零開始，做地產生意就好似當年佢入行想做歌手，嚟到香港又唔識講廣東話，要努力摸石過河。
回想當年出道經過，Race指16歲那年到香港旅行，見到人哋參加歌唱比賽，佢哋喺新加坡未參過賽，諗住喺香港冇人識，佢哋就膽粗粗去試吓，當時有啲行內人叫佢哋留港發展，不過爸爸十分反對，Race同Rosanne便返澳洲讀書，直至大學畢業後，Race又再求爸爸畀佢入行，最終爸爸開出條件同家姐Rosanne有關，究竟係咩呢！？Race更笑談2R組合名由來，原來相當有趣……
2R至今仍有跟當年同期新人保持聯絡，Rosanne跟張敬軒及余文樂都係好朋友，間中有一齊聚舊食飯，而Race難忘昔日拍劇趣事，2R曾進軍荷里活，二人喺賭場飾演歌女，佢哋喺現場睇鞏俐同周潤發拍電影，感覺大開眼界！
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