StarTalk｜莊錠欣莊易羚姊姊同闖娛圈 望組真．姊妹組合歌影發展
呢日佢哋就喺《StarTalk》同 許文軒 分享咗近年嘅發展喇，Elkie自細已經喺TVB拍攝過唔少劇集，後來轉戰韓國同內地發展，加上疫情影響已經3年未有返港，逗利是就由家姐幫手喇，雖然呢日佢哋非常溫馨，不過講講吓就變成姊妹投訴大會，由個人習慣同音樂口味都大講一餐，不過似乎係想公開爆大鑊嚟整蠱對方多啲咁喎。
一齊長大嘅姊妹，雖然句句頂到行，不過其實心入面對對方非常了解，呢日幾個簡單問題，仲會更了解到佢哋兩姊妹一冷一熱嘅個性，仲有佢哋對未來事業發展嘅願望。
兔年嚟到，Axity同Elkie都希望喺娛樂圈繼續多方向接觸唔同範疇嘅工作，佢哋仲話希望有機會可以姊妹花出道推出作品，或者可以同時參與同一個戲劇作品演出咁話呀。
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