StarTalk｜莊錠欣莊易羚姊姊同闖娛圈 望組真．姊妹組合歌影發展

無線娛樂新聞台報導：近年香港嘅娛樂圈當中，兄弟姊妹齊齊入行嘅，除咗有分別參與比賽嘅折骨Ben同Maggie趙頌宜之外，仲有我哋主播同事 Axity莊易羚 同佢曾經身為韓國女團成員嘅 Elkie莊錠欣 呢對姊妹花，雖然佢哋喺唔同方向發展比教少機會見面，不過最近Elkie趁住新年返港，呢日就重遊電視城舊地，同家姐Axity一齊接受訪問喇。