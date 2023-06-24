StarTalk丨泰國男星BKPP廣東話學習天賦超強 泉叔學泰語惹眾人爆…
泰國男星「BKPP」BILKIN & PP KRIT早前來港舉辦粉絲見面會，佢哋有接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，表示首次來港見fans感到好興奮，佢哋目前重心放喺亞洲巡迴粉絲見面會上，嚟緊二人將各有各忙，分別忙出歌同拍戲。
BKPP回憶二人七年前初相識時，開玩笑指當年冇留意對方，讀培訓班嗰陣，佢哋幾個月都冇講過嘢，當佢哋要一齊參加工作坊便開始交流，感覺惺惺相惜，二人好快變得好親切，主持王鎮泉教佢哋用廣東話介紹自己兼向fans示愛，發現二人學習天賦超強，反而泉叔學泰語發音，令眾人爆笑！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！