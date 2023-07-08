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StarTalk丨CY Leo受爸爸何百昌影響學口琴 去年以歌手身份加入樂…

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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨CY Leo受爸爸何百昌影響學口琴 去年以歌手身份加入樂壇

CY Leo（何卓彥）年紀輕輕奪得最高殊榮，日前接受 許文軒 《StarTalk》嘅訪問，Leo來自醫學世家，父親係骨科主管醫生何百昌，父子曾奪世界口琴大賽冠軍，Leo喺6歲開始學習口琴，19歲已獲17項國際殊榮包括2009及2013年世界口琴賽冠軍，Leo向主播許文軒坦言登上高峰後曾一度感到迷失。

Leo去年以歌手身份加入樂壇，希望借廣東歌推廣口琴，將呢個元素加入流行曲當中，Leo笑指唱歌唔係強項，直頭覺得自己係一位後製歌手，同時分享《完美崩壞》背後創作概念，Leo更為拍新歌MV一嚐跳舞滋味，未來佢繼續朝向音樂路發展，佢笑言未必再拍MV，但佢仍會努力去嘗試。

網民點睇？

香港口琴老師梁日昭先生。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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