StarTalk丨Gin Lee不堪壓力爆煲「生蛇」 返大馬充電陪家人調適情…
Gin Lee （李幸倪）踏入新年公佈新動向，宣佈加盟英皇娛樂，呢日佢現身TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，同 許文軒 大談近況。 Gin Lee 坦言約滿舊東家時一度迷惘，喺嗰段真空期間，除咗回馬來西亞與家人團聚外，亦與不同公司接觸，遇上人生十字路口，Gin Lee唔知自己嘅決定係啱定錯，試過失眠及「生蛇」。
Gin Lee每當壓力太大，佢就好易失眠，記得有日佢忽然覺得背脊有一撻嘢，感覺怪怪哋，佢睇完皮膚科醫生被告知「生蛇」，幸好即時食藥控制住，Gin Lee開始發現自己壓力太大，要學識放鬆，所以佢返馬來西亞，暫時放低歌手身份，好好休息，Gin Lee目前接咗家人到香港住，多啲時間照顧父母，父母亦好快適應香港生活。
Gin Lee轉會後重新出發推出新歌，唔想再單一出抒情歌，所以佢頭炮一定係首先出快歌，《Dum Dum》 更親自搵黃偉文填詞，佢分享與黃偉文溝通嘅趣事：「溝通咗一段時間，講咗好多嘢，傾到咁上下，佢忽然話Gin你介唔介意發AudioNote，我想肯定呢個真係你，我笑咗出嚟，真係好得意！」Gin Lee今次為新歌苦練舞步，更努力健身減肥，佢坦言每一日返屋企全身肌肉痛。
網民點睇？
I love her new song Dum Dum
佢要上天后位置啦
Gin lee bb
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