StarTalk丨ITZY向初學者派貼士教簡單舞蹈 Ending Fairy各展魅…
韓國女團ITZY成員禮志、Lia、留眞、彩領及有娜 作客《StarTalk》接受 鞏姿希 訪問，佢哋初次來港開騷，最期待睇夜景品嚐美食，佢哋抽咗少少時間坐觀光巴士兜風，而有娜最想食蛋撻、Lia最鍾意食粥、留真想食叉燒及點心等。
ITZY有多首人氣歌曲，佢哋覺得《WANNABE》、《Not Shy》及《LOCO》應該係歌迷嘅心水之選，ITZY啲舞蹈出名難跳，成員更即場示範招牌舞蹈動作，向初學者派貼士教簡單招式，早前佢哋挑戰唱中文版《Trust Me》，希望傳遞畀fans滿滿嘅心意，Lia反而覺得發音好動聽，錄製過程都好開心。
ITZY成員直到4月都有巡演，佢哋希望盡快為「MIDZY」粉絲們帶來新專輯及新形象，ITZY亦即場大玩Ending Fairy各展魅力。
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