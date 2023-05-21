StarTalk網上足本版丨Kendy邀請舊拍檔Robynn擔任和音 坦言做獨立…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨Kendy邀請舊拍檔Robynn擔任和音 坦言做獨立歌手更開心自在
獨立唱作歌手 Kendy（孫曉賢） 相隔2年又有全新音樂企劃，日前佢接受 TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，跟主持 許文軒 暢談新歌探討「無常」論，Kendy一向鍾情概念主題企劃，每年出題畀自己，睇吓音樂上編曲同製作有咩唔同嘅火花。
Kendy一向自己包辦創作同製作，但佢唔抗拒演繹其他音樂人創作作品，Kendy指今次呢首新歌《飄流記》意義重大，首歌係一位移咗民嘅朋友送畀佢，Kendy更邀請舊拍檔Robynn （葉中月）擔任和音，佢唔排除之後再跟Robynn 合作。
Kendy坦言成為獨立歌手更開心自在，唔需要忽然想行開半年想休息，佢而家唔會處於好辛苦嘅狀態，Kendy經歷呢兩年時間，心態轉變令自己開心咗，調理好自己作為能量交換，先可以造一啲新歌畀聽眾。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台