StarTalk網上足本版丨森美點評四美女拍檔 讚賴彥妤於小方事件後有進…
法律節目《Law霸女神》熱播中，呢日森美就同埋四位美女主持 戴祖儀 、 賴彥妤、魏韵芝、王嘉慧 上到嚟《StarTalk》，同 許文軒 講下法律內外嘅話題。
森美話《Law霸女神》係TVB眾多遊戲節目中，顏值同智慧最高嘅一個，森美指最開頭收到通知話四位拍檔都係修讀法律，但當佢聽到入面有戴祖儀份時，即時忍唔住吐糟，話戴祖儀一睇個樣就知係畢唔到業，戴祖儀聽到當然即時提出objection，話自己唔只畢咗業，仲係拎到二級甲等嘅榮譽畢業，差少少就係 1st Honours呀！
講到4位嘅「成Law之路」，戴祖儀就話因為媽媽一句「讀Law型呀」而選讀、魏韵芝就因為細個成日同媽媽爭論問題，而網上資料寫為法律博士生嘅王嘉慧，就澄清只係讀嗰個課程叫做「法律博士課程」，自己係讀到法律碩士啫；至於喺英國大學副修法律系碩士嘅賴彥妤，就話因為細個睇劇覺得做律師好有型而去讀法律。
俗語話三個女人一個墟，而家同四位女士合作，唔知森美耳膜有冇受損？佢就話因為幾位拍檔比較有智慧所以還好，點知賴彥妤問到森美係咪讚緊自己？森美即話除咗你之外，又重提賴彥妤訪問方力申嘅經典事件，不過笑還笑，之後森美話賴彥妤喺節目入面係有進步嘅！
訪問入面森美當然仲有點評四位拍檔，又話嚟緊可以將《Law霸女神》呢個節目延伸做旅遊版甚至劇集呀！
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