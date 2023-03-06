StarTalk｜N.Flying五人組姿態訪港開騷 出道八年繼續挑戰不同風格…
韓國男團 N.Flying 睽違4年後再次訪港，2月中仲首次齊人以五人組合現身香港舞台開騷，呢日佢哋喺緊密行程當中接受 鞏姿希 嘅《StarTalk》專訪，就分享咗對香港嘅印象同稍後嘅工作計劃喇。
承協話過往同香港Fans見面都曾經有過難忘記憶，難以相信係相隔4年先再同大家見面呀。而一抵港就急不及待去表演場地視察嘅佢哋，仲講到會出盡全力為久等嘅香港N.Fia表演咁話。
身為新成員嘅東成今次首次來港，佢就話希望有機會可以周圍觀光遊覽喇。而其他成員就都對香港美食情有獨鍾，仲各有唔同喜好喎。
佢哋來港前仲為香港歌迷特別練習廣東話歌曲作為禮物，仲花咗好多心思去揀歌同準備，當日演唱咗《到底發生了什麼事》嘅佢哋，又話希望下次可以安排同香港歌手合作呀。
疫情影響全世界，包括佢哋原定計劃嘅海外演出都一樣難以避免，但係幾年間佢哋就繼續以唔同方式同世界各地嘅N.Fia交流，仲非常正面咁話疫情並唔係黑暗嘅時間咁話。
2015年正式出道嘅佢哋，又認為未來仲有好長嘅道路要繼續邁進，仲話未來會挑戰更多唔同風格嘅音樂，仲會持續以現場演出形式舉行公演咁話。最後佢哋更為各位留低獨特嘅Ending Fairly派福利呀。
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