StarTalk丨TREASURE學廣東話冧fans 玩遊戲互選最有型+最佳…
YG娛樂旗下男團TREASURE各自有著多年練習生經驗，終於喺2020年站上舞台出道，可惜遇上疫情，搞到海外活動全數叫停，今年疫情逐步緩和，TREASURE舉行世界巡迴，日前10名成員接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》 鞏姿希 嘅訪問，佢哋逐一向香港fans打招呼，TREASURE學定廣東話冧fans，材赫更大騷語言天份！
TREASURE首次來港開騷，炡禹稱佢哋有努力演出，為大家製作幸福回憶，崔玹碩此行最想去主題公園，志焄則大讚維港景色好靚，又指事前有問fans有咩美食推介，更同佢哋玩遊戲，炡禹獲選隊中最靚仔，指炡禹喺宿舍素顏狀態最有型，究竟邊個最識撒嬌？邊個係最佳聆聽者?
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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