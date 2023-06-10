StarTalk丨Way V首度來港開見面會分享難忘事 錕負傷上陣向fans派…
WayV成員錕、Ten（李永欽）、Hendery（黃冠亨）、肖俊、揚揚日前接受TVB娛樂新聞台 鞏姿希《StarTalk》嘅訪問，佢哋首度來港開見面會，成員分享昔日觀光嘅難忘事，Hendery指10年前曾到港睇巨型黃鴨，肖俊則最鍾意食芥末味紫菜。
成員們日常互學廣東話，更即場用粵語自我介紹，今次佢哋更準備廣東歌冧fans，錕呢次負傷參與見面會，向fans報平安且派定心丸，錕都想快啲康復可以喺台上跳舞，佢哋出道4年成績不錯，錕感謝fans同幕後人員全力支持，令佢哋懷著感恩嘅心努力工作，Hendery都希望WayV未來多啲時間同香港fans見面。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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