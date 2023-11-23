StarTalk網上足本版｜內向怕醜YUTA殺入樂壇 素人白紙努力吸收成…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk網上足本版｜內向怕醜YUTA殺入樂壇 素人白紙努力吸收成生力軍
近年樂壇容納度日益增高，唔同類型曲風嘅歌手都可以佔有一席之地，去年已經出道嘅 YUTA 推出歌曲後一直只聞其聲，直到今年推出新作先正式公開露面。近年加入樂壇嘅新人渠道有賴於網絡發展而相對容易，YUTA亦同樣經網絡將Demo寄往唱片公司而被相中入行，亦首度接受 許文軒 嘅《StarTalk》專訪。
加入 黎明 公司成為旗下歌手，呢日仍略帶靦腆嘅YUTA就指曾以為一直都可以隱身唔公開露面。入行已經一段時間，公司依傳統刻意唔公開佢哋外貌，到近日正式見人同傳媒會面，就令性格較內向嘅佢非常緊張，亦令對外貌無甚自信嘅佢更欠信心。
YUTA仍然未同老闆Leon正式見面，不過呢次專訪可以發現其實佢頗為幽默，亦因為公開身份而開始管理身材。推出過幾首作品，但身為完全無音樂基礎嘅YUTA，就話自己要努力吸收學習音樂知識，新歌《情報》嘅錄音挫折更令佢覺得有唔少經驗。
喺第一支作品MV當中已經驚喜現身過嘅佢，被公司安排以演員身份出演自己嘅MV，竟然就被眼利之士瞬間發現，但係新歌情報嘅MV要正式投入演出，亦令天氣已經熱到滿頭大汗之下嘅佢更加緊張。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台