StarTalk網上足本版丨張名雅重燃唱歌夢自資出歌 曾被Eric Kwok狠…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk網上足本版丨張名雅重燃唱歌夢自資出歌 曾被Eric Kwok狠批唱功失信心
張名雅於2012年入行，2016年與圈外律師男友蔡錦豪（Joe）結婚，直言早婚生B曾錯過好角色，張名雅目前正努力平衡家庭與事業，近排自資出新歌，入行11年一直有唱歌夢。
張名雅原來喺加拿大生活嗰陣已跟老師學唱歌，更兩度參加新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽，輾轉間去咗一間溫哥華電視台打工，後來佢參加華姐亞軍，展開選美之路，張名雅成為港姐冠軍，反而唱歌機會少咗！
張名雅於2013年參加TVB歌唱選秀節目《星夢傳奇》，曾被Eric Kwok狠批對唱歌失信心，首集即被叮走，直至最近張名雅重燃唱歌夢推出新歌《我愉快嗎》，希望擁有一首屬於自己嘅歌，張名雅今次獲老公支持出歌，佢亦覺得好鼓舞！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台