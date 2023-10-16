Tsubaki Factory首海外演出香港登陸 11成員大陣仗來港盼賞夜景
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無線娛樂新聞台報導：由11人組成嘅日本人氣偶像女團 Tsubaki Factory 呢日來港準備佢哋嘅演唱會，過百位Fans帶齊應援物到場接機，而一眾櫻花少女亦都非常親民向鏡頭揮手微笑，之後就隨即接受香港傳媒訪問喇。
佢哋首先以一早苦練嘅廣東話向大家打招呼，而隊長 山岸理子 雖然行將畢業離隊，不過喺正式畢業前一圓心願首次同其他成員一齊到海外開騷，亦令佢非常高興，仲話大家都既緊張又興奮，仲話希望有機會可以一睹香港嘅知名夜景呀。
另一位即將離隊嘅仲有 岸本夢乃 ，佢就話對隊中其他成員充滿信心，認為大家一樣會有好好嘅發展呀。而前年加入嘅4位新成員，就獲前輩 谷本安美 讚大有進步。而早前展開日本本地巡唱，同時又要為香港同台灣兩個巡迴演出準備，難免忙到不得了，而 福田真琳 就有獨門解壓方式令自己放鬆喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台