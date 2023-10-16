Tsubaki Factory首海外演出香港登陸 11成員大陣仗來港盼賞夜景

無線娛樂新聞台報導：由11人組成嘅日本人氣偶像女團 Tsubaki Factory 呢日來港準備佢哋嘅演唱會，過百位Fans帶齊應援物到場接機，而一眾櫻花少女亦都非常親民向鏡頭揮手微笑，之後就隨即接受香港傳媒訪問喇。