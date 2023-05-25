陳豪朱凱婷首獲TVB傑出員工獎好興奮 陳茵媺聽朋友講先知老公有份…
TVB定期舉辦傑出員工選舉，今日揭曉2023年上半年度傑出員工，三位得獎者有兩位係藝員同事，就係陳豪同朱凱婷，陳豪效力公司23年，首次獲得TVB傑出員工獎，佢接受TVB娛樂新聞台訪問同大家分享喜悅！
陳豪多謝咁多同事投票佢一票，好開心可以獲獎，陳豪續道：「話晒我係公司員工成廿幾年，金牌都拎咗兩個，而且一直係公司前線人員，冇諗過有份拎呢個獎，我以為幕前係冇份，以往係畀幕後一個獎勵，原來幕前可以分到一杯羹係開心嘅，亦希望拎到呢個獎嘅人可以將自己嗰份正能量、好嘅態度宣揚開去，令公司營造有更加好嘅營商環境。」
擁有美滿家庭嘅陳豪，對老婆陳茵媺（Aimee）及三個仔女愛護有加，未同佢哋報喜已計劃點去慶祝，陳豪又指：「仔女未知呀！我諗佢哋都好開心好興奮，不過Heidi（朱凱婷）係我老婆Aimee啲好朋友，變咗佢有同我老婆講，我都冇同老婆講，反而係Heidi講，我老婆先知！」而朱凱婷感謝提名人，佢開心可以同陳豪一齊拎獎，呢個係雙重喜悅！
網民點睇？
倆位都係好演員，加油 👏❤
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