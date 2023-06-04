TVB大寶藏｜蔡潔狠飛姑爺仔姊妹幫拖 梁藝齡有義氣橫跨古代民初

無線娛樂新聞台報導：蔡潔 扮演嘅Monica喺《一舞傾城》當中痴心錯付，一片丹心被姑爺仔 何浩文 當狗肺，如夢初醒嘅佢好在身邊一班好姊妹支持咋。情深但係被人耍呢啲Case大家可能都聽唔少，身邊朋友永遠都係最佳拍檔， 藍潔瑛 喺《霓虹姊妹花》被人唱，就有梁藝齡幫手出返啖氣喇。梁藝齡原來早喺古時就已經係義氣仔女，早喺《胭花淚》就以嚇人酒量為 許秋怡 解圍喎。