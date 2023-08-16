TVB大寶藏｜七小福出身師兄妹影壇發光 元秋元華憶年幼練功偷懶心法…
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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏｜七小福出身師兄妹影壇發光 元秋元華憶年幼練功偷懶心法
眾所周知 元秋 同 元華 都係跟隨京劇大師 于占元 出身嘅七小福成員，師兄妹各自為唔同電影投入演出有血有汗，而大眾最為記得當然係近年周星馳嘅作品《功夫》啦。多年來華哥同秋姐多年來經歷聽幾多次都津津有味，好似華哥就曾為國際功夫巨星 李小龍 擔任替身喇。
秋姐除咗包租婆之外，身手一樣不得了，為唔少女明星替身之餘，受傷當然都係等閒事啦。當年佢哋點樣喺師父嘅嚴格督促之下偷懶盡付笑談中，不過華哥同秋姐嘅身手就依然非常利害，體能一流呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台