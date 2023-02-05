TVB大寶藏｜兔女郎火辣賀新年 動若脫兔精靈可人

無線娛樂新聞台報導：新一年話咁快就迎來首個節氣立春，標緻住春天正式嚟到，萬物正式復甦喇。兔仔一向俾人活潑又跳跳紮嘅可愛感覺，而講到兔女郎呢，就更加令人臉紅心跳喇，過往唔少節目當中，都曾經有好多女藝人扮演過兔女郎，以下幾位當中，又有邊位最令大家眼前一亮呢？