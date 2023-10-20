TVB大寶藏丨劉德華揀吳倩蓮定關之琳做老婆 梁朝偉分享最怕嘅女人係…
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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏丨劉德華揀吳倩蓮定關之琳做老婆 梁朝偉分享最怕嘅女人係邊個?
劉德華、梁朝偉、王菲、陳淑蘭、張衛健及葉玉卿喺1993年《星光熠熠耀保良》玩「口是心非」，答得唔夠好就要接受「大刑伺候」被摑一巴，華仔被問喺吳倩蓮同關之琳之間揀一個人做老婆，究竟華仔會揀邊個？偉仔被問呢世人最怕嘅女人係咪劉嘉玲，偉仔笑笑口答另一個女人……陳淑蘭與方中信、張衛健與江欣燕嘅緋聞亦被擺上枱！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台