TVB大寶藏丨吳啟華鄧萃雯笑拍床上戲 Pillow Talk維繫感情

無線娛樂新聞台報導：不少香港夫妻因財力能力，不得不選擇與公婆同住，難免成為劇集熱門題材，吳啟華當年拍《Loving You 我愛你》不單止醜化自己扮西瓜刨，仲要忍受岳母「出謀獻策」，其私己錢通通被沒收，老婆掌控財政大權，而兩公婆能夠真誠相處就係Pillow Talk時間，完全反映小夫妻嘅現實生活！