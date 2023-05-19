TVB大寶藏丨周海媚犯舞小姐行規 宣萱演舞女Mary甘願做富商情婦
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無線娛樂新聞台報導：香港舞廳文化跨越上世紀，充斥紙醉金迷嘅世界，行內有大班制、小姐必須遵守行規，劇集不時有舞廳業界嘅題材，好似周海媚喺《回到未嫁時》演女中豪傑嘅17組Gigi犯舞小姐行規，而溫碧霞喺《鎮金女人週記：告別霓虹》演初入行嘅舞小姐、宣萱於《瑪莉的抉擇》演舞女Mary甘願做富商John嘅情婦。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台