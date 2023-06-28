TVB大寶藏｜《天龍八部》經典歌曲動人 40年旋律未改豪情萬千
除此之外嘅，當然唔少得同劇嘅另一首情歌《倆忘煙水裡》 喇，關正傑 加上 關菊英 嘅深情又無奈，由當年唱到今日再由 李佳 同 羅啟豪 翻唱，依然係唔少人嘅K歌之選，大家又鍾意豪情似義，定係柔情深意多啲呢？
網民點睇？
最好,關正傑配龍婷合唱😅
❤️❤️❤️❤️菊姐
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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