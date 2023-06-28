TVB大寶藏｜《天龍八部》經典歌曲動人 40年旋律未改豪情萬千

無線娛樂新聞台報導：經典武俠劇《天龍八部》嘅主題曲《萬水千山縱橫》，唔止香港人識唱，相信世界各地唔少非以廣東話為母語嘅華人都一樣識唱。經典劇近日重現新版，歌曲亦由 丁文俊 仲有 龍婷 重新演繹，同當年 關正傑 嘅原裝經典就各有味道喇。