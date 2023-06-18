TVB大寶藏丨鄧萃雯勇闖亞馬遜森林 林家棟垂釣食人鯧兼捉鱷魚

無線娛樂新聞台報導：旅遊達人洪永城率領胡美貽及布樂文拍旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》，挑戰食蟲及品嚐「冇乜肉食」嘅食人魚，其實早於1994年嘅《寰宇風情》，主持林家棟同鄧萃雯就勇闖南美洲亞馬遜森林，試過挑戰垂釣食人鯧，之後佢哋又夜探雨林捉鱷魚，過程開心又搞笑！