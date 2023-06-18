TVB大寶藏丨鄧萃雯勇闖亞馬遜森林 林家棟垂釣食人鯧兼捉鱷魚
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無線娛樂新聞台報導：旅遊達人洪永城率領胡美貽及布樂文拍旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》，挑戰食蟲及品嚐「冇乜肉食」嘅食人魚，其實早於1994年嘅《寰宇風情》，主持林家棟同鄧萃雯就勇闖南美洲亞馬遜森林，試過挑戰垂釣食人鯧，之後佢哋又夜探雨林捉鱷魚，過程開心又搞笑！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台