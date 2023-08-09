TVB大寶藏丨吳卓羲馬德鐘演型爆暖男獸醫 鍾嘉欣為建立互信無懼被咬…
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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏丨吳卓羲馬德鐘演型爆暖男獸醫 鍾嘉欣為建立互信無懼被咬
《寵愛Pet Pet》播出以來，讓觀眾更加了解獸醫工作，明白愛寵係一世嘅責任，盡力為愛寵提供一個滿載溫馨快樂嘅家，其實不少藝人演過獸醫，好似吳卓羲喺2007年拍《突圍行動》就悉心照顧受傷嘅流浪犬， 馬德鐘喺1999年拍《寵物情緣》決定為傷重嘅狗狗打瞓覺針、鍾嘉欣喺2016年拍《警犬巴打》為咗與動物建立互信關係，無懼被咬傷風險，仲有林夏薇喺《寵愛Pet Pet》訓斥嫌貴唔醫愛犬嘅狗主！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台