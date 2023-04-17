TVB大寶藏｜巫啟賢《太傻》橫掃華人地區 16歲誤踢結他結一生音樂緣…
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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏｜巫啟賢《太傻》橫掃華人地區 16歲誤踢結他結一生音樂緣
巫啟賢 嘅雄渾聲線大家都耳熟能詳，當年佢一舉以《太傻》平地一聲雷橫掃華人音樂界，之後又分別推出唔同廣東同華語歌曲，但係佢對音樂嘅喜愛，原來始於一次偶然。撞到一把結他引起嘅聲音令佢深深沉醉喺音樂當中，亦間接令佢成為全球華人都認識嘅聲音。
近年同樣成為唔少比賽評判嘅佢，就絲毫一啲都唔客氣，仲被指為「毒舌」，佢就認為係以專業角度提出評語，並非刻意惡評喇，大家又點睇呢？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台