TVB大寶藏｜哥哥坦率性情剖白 身邊人人讚好零負評

無線娛樂新聞台報導：樂壇傳奇張國榮轉眼逝世20周年，唔少機構都分別以唔同方式向哥哥作出紀念。一向感性嘅哥哥，當年喺《歡樂今宵》就曾經提過，自己對親情最為重視，亦渴望孝敬自小照顧自己長大嘅家傭六姐，更視對方為自己另一位媽媽。