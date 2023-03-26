TVB大寶藏｜哥哥坦率性情剖白 身邊人人讚好零負評
早喺80年代中期，哥哥事業已經如日方中，但係不論身邊經理人、造型師、唔同歌手都一樣異口同聲大讚哥哥嘅個性一流。但係哥哥就認為自己表情有時太高傲又太過直率喇。
音樂上同佢合作無間嘅 黎小田 就見證住佢嘅成長，而 徐克 就睇得出哥哥唔同嘅個性喇。紋樂圈被視為大染缸，唔少人講一套做一套，但係哥哥就話一樣認識唔少知心友喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言