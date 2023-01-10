TVB大寶藏｜女士為生小朋友各有心計 劇集體現古今女性思想？
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女士懷孕誕子繁衍係天性，母性使然亦都會對自己嘅骨肉可以犧牲好多，時間精神體力樣樣唔少，有人為小朋友奉獻所有心力，同時又有人會利用生兒育女嚟立壞心腸喇。
《有種好男人》嘅Ali出盡法寶搵兒子生父望團圓，不過《金皮慾孽》嘅玉瑩 黎姿 就以「假」龍種嚟搏翻身向上爬。至於《萬凰之王》嘅 沅宛 胡杏兒 小產過後，就用詭計向外借種暪騙喇喇。而《女人唔易做》當中嘅 鄧萃雯 ，搵男士借種就似乎係現代部份女士心中，想生小朋友但係對婚姻關係抗拒所諗嘅「折衷」辦法喇。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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