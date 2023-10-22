TVB大寶藏｜《新紮師兄》重播粒粒巨星 年青杰佬穎之嶄露鋒芒
廣告
無線娛樂新聞台報導：杰佬 梁朝偉喺《新紮師兄》嘅表現，絕對係衝動仔嘅始祖，話唔定《學警系列》嘅吳卓羲都係參考杰佬以來，近日重播劇情講到杰佬同穎之 張曼玉 冷戰，不過其實當年大家都不知幾Friend，仲齊齊送上蛋糕為Maggie慶祝生日，「根叔」劉丹 仲送上香吻呀。
Maggie當年由英國返港參加1983年香港小姐競選入行，之後拍攝多部電視劇而為人熟悉，佢扮演嘅穎之同杰佬一段情就深入民心喇。
而喺劇中扮演教官嘅沙展 吳孟達 當年就大讚當年呢兩年年青男、女演員前途無可限量。而奸到想大巴摑佢嘅 戴志偉 就話劇情播出後人人喊打，而 劉青雲 同 關禮傑 嘅演出，更加完全可以話突顯到角色嘅個性呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台