TVB大寶藏｜《新紮師兄》重播粒粒巨星 年青杰佬穎之嶄露鋒芒

無線娛樂新聞台報導：杰佬 梁朝偉喺《新紮師兄》嘅表現，絕對係衝動仔嘅始祖，話唔定《學警系列》嘅吳卓羲都係參考杰佬以來，近日重播劇情講到杰佬同穎之 張曼玉 冷戰，不過其實當年大家都不知幾Friend，仲齊齊送上蛋糕為Maggie慶祝生日，「根叔」劉丹 仲送上香吻呀。