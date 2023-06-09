TVB大寶藏｜「麻鷹」李嘉一身好功夫 自少習武演戲百分百投入

無線娛樂新聞台報導：喺《一舞傾城》入面風流成性樣衰衰嘅 李嘉 ，扮演「麻鷹」呢個角色真係可以話入型又入格，不過林嘉其實非常正氣，自細就習武，各式武術都令佢非常入迷，但係經常扮演壞人就似乎令觀眾都對佢有啲誤解喇。