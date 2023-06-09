TVB大寶藏｜「麻鷹」李嘉一身好功夫 自少習武演戲百分百投入

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：喺《一舞傾城》入面風流成性樣衰衰嘅 李嘉 ，扮演「麻鷹」呢個角色真係可以話入型又入格，不過林嘉其實非常正氣，自細就習武，各式武術都令佢非常入迷，但係經常扮演壞人就似乎令觀眾都對佢有啲誤解喇。

多年前接受ENews專訪可以徒手爆開椰子嘅佢，仲對每次演出都100分投入，又對演出嘅角色都會瘋狂鑽研細節，認為要理解角色嘅心理先可以演的好呀。

網民點睇？

李嘉啲戲越做越好，加油👏

加油欣賞你

以前靚仔咁多既⋯⋯⋯⋯

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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