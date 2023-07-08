TVB大寶藏｜ 新秀出身台灣起步國際知名 惜別華語國際天后李美林

無線娛樂新聞台報導：1993年參加新秀歌唱大賽獲得亞軍，之後經台灣樂壇衝向國際，成為多個第一嘅華語天后 李玟，日前僅以48歲之齡與與世長辭。原名 李美林 嘅Coco出道後瞬即打入國際市場，一向以性感火辣嘅打扮同節契感強勁曲目為人熟悉，亦喺華語樂壇同步發展，一齊重溫多年來Coco平易近人嘅真性情同難以被超越嘅樂壇成就。