TVB大寶藏丨溫拿五虎喬裝做街訪 受訪者回應夠爆笑

無線娛樂新聞台報導：溫拿樂隊由1973年成立至今已50載，早前宣布8月舉行告別演唱會，譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強多年來合作無間，於1975年曾拍《溫拿狂想曲》，溫拿五虎試過一齊出去做街訪，受訪者講嘢相當爆笑！