TVB大寶藏｜潘翁劇集扮富翁小兒科 住超巨豪宅當年要價4千萬

無線娛樂新聞台報導：近日喺台慶劇《羅密歐與祝英台》扮演羅家話事人嘅潘翁 潘志文 ，唔止劇中係大人物，劇外嘅佢一樣唔簡單，早喺90年代已經家住7000尺；要價4千萬嘅四層別墅。潘翁除咗多年來縱橫唔同電視台演出大量劇集之外，佢早年已經係製衣公司東主，淨係過千尺主人房都已經大過唔少人嘅屋企喇。