TVB大寶藏｜潘翁劇集扮富翁小兒科 住超巨豪宅當年要價4千萬

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：近日喺台慶劇《羅密歐與祝英台》扮演羅家話事人嘅潘翁 潘志文 ，唔止劇中係大人物，劇外嘅佢一樣唔簡單，早喺90年代已經家住7000尺；要價4千萬嘅四層別墅。潘翁除咗多年來縱橫唔同電視台演出大量劇集之外，佢早年已經係製衣公司東主，淨係過千尺主人房都已經大過唔少人嘅屋企喇。

大到可以拍戲嘅屋企，仲傳聞連成龍同郭富城都曾經到場參觀，咁骨子就當然吸引唔少人出價求割愛啦，但係潘翁就不為所動，正正亦係因為千金難買心頭好呀。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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