TVB大寶藏｜癌病侵擾無分正邪 戲劇角色難逃編劇賜死
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無線娛樂新聞台報導：《破毒強人》入面嘅 文華 陳豪 因為身患癌病最後藥石無靈，癌症呢種病魔多年來帶走唔少人嘅生命，就連戲劇情節嘅角色都一樣有唔少，除咗文華之外，《誓不低頭》嘅終極反派 曾江 扮演嘅 陸國榮 一樣難逃魔爪，可謂善惡到頭終有報。
不過《西關大少》當中嘅 劉松仁 本來為家業船行傾盡心力，可惜一樣被肝癌攻擊，仲被不肖家人從中侵佔家產。至於《與諜同謀》中嘅 羅家良 亦正亦邪，腦癌末期嘅佢依然繼續要完成自己對付對手嘅心願。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台