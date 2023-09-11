TVB大寶藏｜癌病侵擾無分正邪 戲劇角色難逃編劇賜死

無線娛樂新聞台報導：《破毒強人》入面嘅 文華 陳豪 因為身患癌病最後藥石無靈，癌症呢種病魔多年來帶走唔少人嘅生命，就連戲劇情節嘅角色都一樣有唔少，除咗文華之外，《誓不低頭》嘅終極反派 曾江 扮演嘅 陸國榮 一樣難逃魔爪，可謂善惡到頭終有報。