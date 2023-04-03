TVB大寶藏丨胡定欣型爆保鏢打鬥連場 惠英紅打女形象深入民心

無線娛樂新聞台報導：最近劉穎鏇喺《隱形戰隊》入面拳拳到肉嘅打女形象睇到觀眾嘩嘩聲，但其實TVB嘅劇集造就咗唔少武打女星出嚟，好似《同盟》型爆嘅保鏢胡定欣、《鐵咀銀牙》入面愛子心切嘅惠英紅等，一齊睇下呢集嘅《TVB大台寶藏》，睇下咁多位英雌嘅不凡身手吖！